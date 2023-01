Vakantiepark Dormio in Nieuwvliet-Bad opent deze zomer

Meetjesland/Deinze Kraak jij de code? Deze escaper­ooms in het Meetjes­land en Deinze moet je uitprobe­ren

Tijdens deze grijze en koude dagen zijn we steeds op zoek naar leuke binnenactiviteiten. Wat dacht je van een escaperoom? Wij gingen op zoek naar vier spannende escaperooms in het Meetjesland en Deinze waar je samen met familie, vrienden of collega’s een uitweg zoekt door puzzels op te lossen en codes te kraken. Van Prison Island in Eeklo tot Route 9880 in Aalter: kunnen jij en je team op tijd ontsnappen?

9:55