Tycho wil in Oostburg blijven, maar: ‘Sushi is mijn lievelingseten’

,,Best veel! Ik ben op vakantie naar Overijssel geweest. Daar hebben we vooral veel gezwommen. Ook hebben we een vossenjacht gedaan. Afgelopen week heb ik bij oma en opa gelogeerd. Dat doen we elk jaar met alle acht neefjes en nichtjes. We zijn naar het strand geweest om te zwemmen, hebben op salamanders gejaagd, met Geert de hond gewandeld en geknutseld.”