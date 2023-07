Trekpaardenvirus brengt na halve eeuw nog veel volk naar folkloristische dag IJzendijke

Bij de vijftigste editie herinnerde Theo Alewijnse van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV) nog eens aan de rol van Van de Vijver, ook de drijvende kracht achter oprichting van het toenmalige streekmuseum waarin trekpaarden en oude ambachten ook een grote rol speelden. Alewijnse is al meer dan veertig jaar vaste gast op de Folkloristische Dag. ,,Ik heb vaak meegedaan aan het ringrijden, maar de laatste jaren ben ik er om de ringen op te hangen of de standen bij te houden. Wij zijn allemaal besmet met het trekpaardenvirus! Ik heb Pol en echtgenote Mieke goed gekend, ieder van ons was er altijd welkom. Zijn zoon Mark doet het als omroeper ook bijzonder goed.”