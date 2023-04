Ter dood veroordeelde bidt tot Maria en is een vrij man: Aardenburg viert 750 jaar bedevaart

Al sinds 1273 vindt in Aardenburg een zogenoemde Mariadevotie plaats. In de oudste stad van Zeeland schijnen allerlei wonderen te gebeuren. Vooral in de week na Pinksteren kwamen er van oudsher veel gelovigen op bedevaart, die ook wel den Ommeganck wordt genoemd. Volgens het Meertens Instituut is het vooral in de eerste helft van de vijftiende eeuw erg druk. Wanneer het katholicisme begin zeventiende eeuw verboden wordt, is het gedaan met de bedevaart. Tot 1804, wanneer zowel de parochie als de bedevaart een doorstart maken. Zo druk als de eeuwen daarvoor wordt het echter niet meer.