Team Sint-Janneke & Sint-Jozef opent net voor kerstvakantie hun vernieuwde school

Het voorbije schooljaar werd grondig verbouwd. Sint-Janneke verhuisde van de Brugsesteenweg naar de Abdijstraat. Daar werden aan het bestaande gebouw units gebouwd om de school uit te breiden. De kinderen en leerkrachten zijn alvast enthousiast. “We werken nu veel meer in team, en niet meer klas per klas”, zegt leerkracht Hilke van Belleghem. “We geven leerlingen in ons nieuw systeem ook veel meer verantwoordelijkheid en dat werkt.”

Ook leerlinge Noa uit het vijfde leerjaar is enthousiast over het mengen van de klassen. “Vroeger stond hier een betonnen muur. Nu is die weg en zijn we één groep geworden. Niet meer het vijfde of het zesde leerjaar, maar samen het elfde”, knipoogt Noa.