Syrco Bakker opent restaurant in voormalige school: ‘We willen dit rijksmonument weer laten stralen’

Syrco Bakker, tot voor kort chef-kok in het gerenommeerde Pure C in Cadzand-Bad, opent over zo'n anderhalf tot twee jaar een nieuw restaurant in de voormalige gemeenteschool D’ Ouwe Schoole aan de Markt in Retranchement. ,,Er komt ook een atelier in met een ontbijt- en lunchgedeelte, een traiteur en een winkel met producten uit de regio. Het moet een ontmoetingsplek worden.”