Oud-prof Jarno Lion heeft zich verzoend met een stapje terug: ‘Misschien is Hoek ook weer een spring­plank voor mij’

‘Belgische stofzuiger imponeert in de Keuken Kampioen Divisie’. Het is augustus 2022 en Jarno Lion wordt als speler van Helmond Sport op de Nederlandse site van Voetbalzone bewierookt. Zijn kostje als prof lijkt gekocht. Niet dus. Nu, een jaar later, gaat hij zijn kunsten vertonen in de derde divisie, bij de amateurs van Hoek. ,,Ze hebben hier ambities.’’