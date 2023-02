Stad wil fietsveiligheid in Raverschootstraat aanpakken

Jonas Deilgat (Groen) bracht het dossier op de gemeenteraad. Vooral het feit dat chauffeurs nog al te vaak over het fietspad rijden, vindt hij in de Raverschootstraat een gevaarlijke situatie. “Ik ben zelf een fietser en heb ook schrik in de Raverschootstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS). “Het fietspad is smal en je zit er als fietser snel gewrongen tussen geparkeerde wagens en de stoeprand. Het parkeren verbieden zou voor de fietsers de ultieme oplossing zijn, maar daar zullen we nooit genoeg draagvlak voor krijgen. Op termijn willen we de volledige Raverschootstraat inrichten zoals de strook in het begin. Maar dat is niet voor morgen. Ondertussen onderzoeken we andere tijdelijke oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van ribbelstroken, zodat je als autobestuurder letterlijk voelt dat je op fietspad rijdt.”