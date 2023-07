Sluise raadsleden eensgezinder door onderzoek naar ‘ideale’ hoogte toeristenbelasting

Anderhalve week geleden ruzieden diverse fracties over de noodzaak om de toeristenbelasting de komende jaren nog een paar keer fors te verhogen tot het landelijk gemiddelde bereikt is. Regiomanager Björn Schutz van Hiswa-Recron liet als inspreker weten dat het gemiddelde van kennisinstituut COELO flink is gekleurd door hele hoge heffingen in grote steden, Amsterdam voorop. Die kritiek werd door coalitiepartijen Sluis Lokaal, VVD en PvdA, die tijdens de commissievergadering nog over elkaar heen vielen, aangegrepen om samen een motie in te dienen, die inzicht moet geven in zowel de opbrengst als de redelijkheid van het te heffen tarief. Die motie kreeg, weinig verrassend, donderdagavond tijdens de laatste vergadering vóór het zomerreces een ruime meerderheid.