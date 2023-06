Sluise raad veroordeelt besluit opheffing dementiezorg ZorgSaam; ‘Families worden uit elkaar gerukt’

Sluise raadsleden kwamen dinsdagavond woorden tekort om het besluit van ZorgSaam om de afdeling dementiezorg in Aardenburg per direct op te heffen, te veroordelen. Bewoners en hun naasten van de Zeeschelp, de gesloten afdeling voor mensen met dementie van zorgcentrum Coensdike, kregen maandag te horen dat ze donderdag naar een ander tehuis moeten. Welk centrum dat is, binnen of buiten de gemeente Sluis, was nog niet bekend. Maar overleg of uitstel was niet mogelijk, door personeelstekort gaat de afdeling stante pede voorgoed dicht.