Sluis zoekt de zon op, maar aantal panelen op woonhuizen ligt onder landelijk gemiddelde

De Noord­straat in Terneuzen oogt leeg, maar als je goed kijkt zie je wel degelijk beweging

De Noordstraat in Terneuzen is tegen wil en dank het uithangbord van teloorgang. Lege winkelruiten, weinig volk, veel te huur en te koop-borden. Maar toch is er iets gaande. Projectontwikkelaars zien brood in de lege panden. Er wordt druk getimmerd in de straat.