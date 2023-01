Senioren Zonnepark willen meer bruis in hun wijk met ‘Laat de zon in het park!’

EekloDe senioren van de wijk Zonnepark in Eeklo willen meer bruis in hun buurt. Met het project ‘Laat de zon in het park!’ willen ze mekaar meer ontmoeten, en dichter bij mekaar komen door middel van allerlei activiteiten. “We wonen erg graag in het Zonnepark, en zijn erg blij dat er meer te doen zal zijn in onze wijk”, zeggen Henriette (86) en Maria (89).