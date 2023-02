Schoondijkse liet Frans dorpje 1,5 miljoen na, een jaar later is de burgemeester nog steeds dankbaar: ‘Dit zullen we nooit vergeten’

Knokke-Heist Ontdek verleden van straatfes­tij­nen tijdens expositie in Knok­ke-Heist

In belevingscentrum Hey in Knokke-Heist loopt tot 11 juni de expositie ‘Samen Buiten’. Die brengt je naar een wereld vol feestelijke evenementen en straatfestijnen in de kustgemeente. Je ervaart als bezoeker de vreugde en de verbeelding die aan de basis liggen van carnaval, de zeewijding, de bloemencorso en vele andere evenementen.

