Rotary Maldegem heeft voorbije 30 jaar al meer dan 800.000 euro uitgedeeld

Brugge “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”: dieren­asiel Het Blauwe Kruis vangt recordaan­tal honden op

Dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge houdt een noodgedwongen opnamestop voor honden. Er verblijven nu zo'n vijftig viervoeters in het asiel, een ongezien aantal. “De honden die mensen zich tijdens de coronaperiode als huisdier hebben aangeschaft, zijn gegroeid en passen blijkbaar niet altijd meer in het gezin”, stelt Anne Lagrou vast. “Maar er is op dit moment ook weinig vraag.”

15 december