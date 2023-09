Restaurant ’tisboven serveert raciones, zeg maar tapas 2.0

‘Een keuken uit eetgenot geboren.’ Dat is het motto van restaurant ’tisboven in Oostburg. We lezen het op het visitekaartje en op de website. ,,Ons verlangen naar lekker eten zit diepgeworteld, maar voedsel is ook een onderwerp dat tegenwoordig vaak ter discussie staat”, vindt gastvrouw en eigenaresse Monique van Os. Ze runt het restaurant samen met haar man Ed die de keuken bestiert. ,,Het is belangrijk dat we blijven genieten van ons eten, omdat dit ons kan helpen bij het vinden van de juiste oplossingen voor het produceren van voldoende en lekker voedsel in de toekomst.” Een boodschap die we graag ter harte nemen. Over de herkomst van de naam van het restaurant valt niet te twisten. Om binnen te komen moeten we naar de eerste verdieping. Daar wijst Monique ons naar ons tafeltje.