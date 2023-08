Geen nieuw oefensuc­ces voor Hoek en Goes; divisionis­ten verliezen allebei voor het eerst

Hoek heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren. De Belgische eerste nationaler Royal Knokke was in eigen huis te sterk voor de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist. Het werd 3-0. Ook vierdedivisionist Goes ging in de tweede oefenwedstrijd onderuit, met 5-1 bij tweededivisionist Jong Sparta.