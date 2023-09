Etos in Oostburg vreest te moeten sluiten als herinrich­ting centrum doorgaat

Klopt het wel dat iedere ondernemer in Oostburg zit te wachten op een nieuwe verbouwing van het centrum? Drogisterij Etos op de Markt moet er in ieder geval niets van weten. ‘Wij willen voorstellen het gehele centrum te laten zoals het is'.