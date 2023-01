Reeks energiebesparende maatregelen en dunner ijs leggen ijspiste in Knokke-Heist geen windeieren: “Gaan verder op ingeslagen weg”

Eind vorig jaar sneuvelde de ene na de andere ijspiste in ons land. De reden? De hoge energieprijzen schrikten af. Maar in Knokke-Heist wilden ze van geen wijken weten. Alain Dagraed nam een reeks maatregelen en nu de ijspiste z’n laatste weekend ingaat, blikt de man met voldoening terug. “We hebben ons op een bepaalde manier moeten heruitvinden", stelt Alain. “Makkelijk was dat niet, maar achteraf bekeken was dat wel leerrijk."

Want, zo stelt Dagraed, de voorbije weken hebben ze gezien dat een ijspiste plaatsen ook energiezuiniger kan zónder dat het schaatsplezier eronder hoeft te lijden. “Het ijs was twee centimeter dunner, maar eigenlijk heeft niemand daar iets van gemerkt. Maar dat is wel een enorme massa minder om te koelen, dus een serieuze besparing. Ik zie dus geen enkele reden om volgend jaar niet hetzelfde te doen. Oók niet als de energieprijzen weer verder zouden stijgen.” Want, zo zegt Alain, een dalende prijs betekent niet dat je automatisch weer meer moet verbruiken. “In het bargedeelte hebben we gezien dat het ook gezellig is zonder de vele elektrische vuurtjes. We hadden een alternatief voorzien, maar echt koud is het de voorbije weken buiten niet geweest. Ja, we kunnen echt wel terugblikken op een succesvolle periode. Ondanks de hoge energieprijzen hebben we niet meer betaald dan andere jaren en je merkt dat - zeker de jonge mensen - weer graag buiten willen komen. Ook de Ice Bumper Cars waren opnieuw een succes”, besluit Alain.