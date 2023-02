Rally met elektrische én waterstofauto’s: ‘We zetten Zeeuws-Vlaanderen op de kaart’

Arjan de Putter, afkomstig uit Zaamslag en woonachtig in Deventer, rijdt zijn Toyota Mirai achteruit de garage van Aers BV in Draaibrug in. Er klinkt een licht gezoem. De brandstofcel van de waterstofauto is bijna onhoorbaar. Goedkeurend klopt hij op de motorkap. ,,Met een actieradius van 650 kilometer hoef ik in principe niet te tanken als ik van Deventer naar Draaibrug rijd.”