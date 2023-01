Priester Willy Snauwaert in bloemetjes gezet tijdens laatste misviering in Duinbergen

Willy werd tot priester gewijd in 1974 en werd een maand later medepastoor in Klemskerke – Vossenslag. In 1995 werd hij pastoor van Duinbergen. Willy was de zevende pastoor van Duinbergen. In 2017 werd hij moderator voor gans Knokke-Heist. Nu zet hij dus een stapje terug en vind je Willy nog als meewerkend priester.