Petanque is in Breskens zo populair, dat een extra baan nodig is: ‘Bij dit spel heb je geen conditie nodig’

Het Spuiplein in het centrum van Breskens doet Frans aan. Een mannetje of twaalf werpt ballen op de petanquebanen, tegenover de al even Frans uitziende kiosk. Alleen een accordeon ontbreekt nog. Er speelt zelfs een Parijzenaar mee. ,,Petanque is een heerlijk spel", zegt Daniël Humbert-Laprade (75). ,,Vroeger speelden we het altijd na het werk.”

Ook Hans Pieters is een fanatiek speler. En hij is niet de enige. Het balspel is zo geliefd bij Bressiaanse senioren dat een derde baan meer dan gewenst is. ,,Als het droog is, spelen we altijd", zegt Pieters (75). ,,Het competitiebeestje in ons is nog lang niet dood.”