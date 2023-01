Oudste Eeklonaar blaast 106 kaarsjes uit: gelukkige verjaardag, Thelma!

Thelma en haar familie hielden het liefst wat bescheiden, maar burgemeester Luc Vandevelde (SMS) bracht vrijdagvoormiddag toch een bezoek. “Met 106 jaar is Thelma natuurlijk de oudste inwoner van onze stad”, zegt de burgemeester. “Thelma is geboren in Rock-Rabuts Jowa, in Amerika, en kwam op vijfjarige leeftijd naar Eeklo. Ze woonde altijd in de Roze. Thelma verblijft ondertussen tien jaar in Avondzegen. Onze oudste inwoner heeft vier kinderen: drie zonen en een dochter. Er zijn momenteel drie Eeklonaars die 100 of ouder zijn. Als alles goed gaat, komen er in de loop van dit jaar nog eens vier nieuwe 100-jarigen bij.”