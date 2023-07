Oude radio's, antieke telefoons en medische boeken: op de jaarmarkt in Groede is alles te koop

Kroketten van Michael en moeder Petra uit Breskens zie je steeds vaker: ‘Die van ons zitten vol garnalen’

De handgemaakte kroketten van Michael Versprille (30) kom je op steeds meer Zeeuws-Vlaamse menukaarten tegen. Niet alleen gevuld met garnalen, maar tegenwoordig ook met Zeeuws spek of scampi's. De Bressiaander, ooit begonnen in een foodtruck, is nu samen met zijn moeder Petra Fieret veel verder dan hij ooit durfde dromen. Zijn geheim? ,,Er zit nog veel groei in, maar we willen de kroketten wel uniek houden.”