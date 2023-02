Opluchting in jachthaven Breskens: gezonken toiletgebouw is niet lek

Uitgerust Sluis deelt Breskens een flinke tik uit

De strijd in de topper tussen Sluis en Breskens ontbrandde pas na rust. De thuisploeg sloeg toe in de slotfase en pakte dankzij een 3-1-overwinning opnieuw de koppositie in de vierde klasse van het zondagvoetbal. Beide ploegen eindigden met tien man, omdat Veron Schram (Sluis) en Jesse Lauret (Breskens) met twee keer geel uit het veld werden gestuurd.

30 januari