Oostveldstraat wordt voorrangsweg en zone 30 valt weg: “Alle invalswegen in Eeklo zijn voorrangswegen”

“De voorrangsmaatregel schept duidelijkheid en zorgt voor meer verkeersuniformiteit”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (CD&V). “Alle invalswegen in Eeklo zijn nu voorrangswegen. De Oostveldstraat was daarop de enige uitzondering. Dat is ook duidelijk voor de fietsers, die binnenkort op de volle lengte van de Oostveldstraat voorrang krijgen. Dus ook op de kruispunten. Ook de snelheidsregeling wijzigt. Je zal binnenkort 50 per uur mogen rijden vanaf de spooroverweg tot vlak voorbij de ‘Lustige Boer’. Nadien 70 kilometer per uur richting Lembeke. In het gedeelte tussen de Hospitaalstraat en de Sportlaan verdwijnt de zone dertig. Bij een voorrangsweg geldt immers altijd een regime van minimaal 50 per uur.”