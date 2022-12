Onverbeterlijke tafelschuimer krijgt maximumstraf: “Bijna 800 euro aan rekeningen bleven onbetaald”

Knokke/OostendeEen 57-jarige Nederlander heeft in de Brugse rechtbank de maximumcelstraf van 6 maanden gekregen voor tafelschuimerij. Leonard T. at voor in totaal bijna 800 euro in 9 horecazaken, maar betaalde z’n rekeningen nooit. In het verleden liep hij al 4 veroordelingen op voor identieke feiten.

Leonard T., geboren in Maastricht maar tegenwoordig zonder gekende woonplaats, sloeg op 29 juni vorig jaar toe in Brasserie Henry in Oostende. Hij at en dronk er naar hartenlust, maar kon achteraf de rekening van 117,30 euro niet betalen. De tafelschuimer gaf aan de uitbaatster het telefoonnummer van z'n zoon. “Hij zal de rekening vereffenen”, klonk het. Het nummer in kwestie bleek echter niet te werken.

Bijna 800 euro

Op 14 oktober 2021 sloeg T. opnieuw toe in The Nighteen in Knokke. Opnieuw kon hij z'n rekening van 144,50 euro niet betalen. Ditmaal legde de Nederlander de bankkaart van een vriend op tafel, maar de kaart in kwestie werkte wederom niet. Tussen 10 april en 16 juni dit jaar sloeg de tafelschuimer nog zeven keer toe in horecazaken in Koksijde, Antwerpen, Nieuwpoort en Knokke. In totaal bleven 788,20 euro aan rekeningen op naam van Leonard T. onbetaald.

In z’n verhoor beweerde de Nederlander dat hij in veel gevallen te dronken was om zich nog veel te kunnen herinneren. Hij verklaarde zelf als klusjesman te werken in Düsseldorf. Z’n opgegeven adres daar bleek dat van een daklozenopvang te zijn. “Ik ben m’n portefeuille verloren”, was een veelgehoord excuus van de man bij zijn feiten. De rechtbank hechtte echter geen geloof aan dat verhaal. Leonard T. bleek in het verleden al 4 veroordelingen te hebben opgelopen voor afzetterij. De rechter legde hem in die omstandigheden de maximumcelstraf van 6 maanden op. Bij verstek, want voor z’n proces kwam de man niet opdagen.

