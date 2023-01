Ontdek het verleden van de straatfestijnen tijdens expositie in belevingscentrum Hey in Knokke-Heist

Luc Gobyn, inwoner van Knokke-Heist, en Jan Vromman werkten aan de documentaire ‘Als reuzen sterven’. Deze documentaire heeft het over feesten in de publieke ruimte. Voor een sequentie uit de film werd een nieuwe reus gemaakt. Ze noemden hem de coronareus. Het maken en verfilmen van de reus deden ze in Knokke-Heist in samenwerking met de gemeentelijke basisschool Het Anker. Luc Gobyn kent HEY en vond het een goed idee om de thematiek van de film om te vormen tot een expo die ook specifiek de feesten in Knokke-Heist omvat. Ook de coronareus kon dan geëxposeerd worden.

Expo ‘Samen Buiten’

‘Samen Buiten’ toont affiches en foto’s uit de collecties van HEY Knokke-Heist, de coronareus, verschillende schermen met beelden (vast en bewegend) uit feesten van Knokke en Heist. Daarnaast is er nog een projectie met beelden uit andere feesten in België. Je hoort kinderstemmen spreken over reuzen en het carnaval van Heist. In de kleine exporuimte krijg je een overvloed aan beelden uit straatfeesten, maar de klemtoon ligt op het carnaval van Heist omdat dit zondermeer vandaag nog altijd het belangrijkste straatfeest is in deze deelgemeente.