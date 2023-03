Onderhandelaar met Islamitische Staat en defensiespecialist komen naar Oostburg

Hoek haalt uit in demonstra­tie­wed­strijd

De vaste volgers van Hoek kwamen superlatieven tekort. Geweldig was het, wat het keurkorps had laten zien. Niet even, of een helft, maar gewoon negentig minuten lang. Hoek domineerde vanaf het eerste fluitsignaal, leidde met twee treffers in het eerste kwartier al comfortabel en deelde op slag van rust met een derde doelpunt Sportlust’46 de nekslag toe. Het werd uiteindelijk 4-0.