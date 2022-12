Nu Sint-Laureins niet wil: Eeklo wil fusiegesprekken met Kaprijke (en hoopt op meer)

Sint-Laureins liet onlangs weten dat een fusie met Eeklo voor hen niet meer wenselijk is. Eeklo moet dus verder op zoek naar een partner, want ook de liefde met buurgemeente Maldegem is maar kil. Er werd beslist om in het traject van Kaprijke te stappen, en net als die gemeente met een burgerpanel te werken. Eeklo wil zo in het voorjaar van 2023 al duidelijkheid over wat de inwoner van Eeklo op vlak van fusies wil. Ook al hoopt Eeklo wel dat het niet bij Kaprijke alleen blijft. De stad hoopt dat onder andere ook Assenede, Evergem en Lievegem mee aan tafel willen zitten.