Nivelleringswerken gestart op strand van Knokke-Heist

Zeiler uit Terneuzen maakt zondag met gemengde gevoelens debuut in Ocean Race

Michiel Goegebeur (22) uit Terneuzen begint zondag in Alicante aan The Ocean Race. Je zou zeggen: een droom die uitkomt. Maar hij had zijn debuut in het fameuze zeilevenement wel anders voorgesteld. ,,De organisatie rond onze boot is één grote chaos. Ik ben blij als we vertrekken, want dan kan ik dat even allemaal achter me laten.”

13 januari