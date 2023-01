Nieuwe milieuschepen in Knokke-Heist vat zélf post achter vuilniswagen: “Het lijkt wel een crossfittraining”

De schepen ging op pad met Jan en Kenneth voor de ophaalronde van restafval en karton en papier in het centrum van Heist. Na een korte briefing over de veiligheidsmaatregelen en procedures konden ze aan de ophaalronde beginnen. Het was een frisse avond, maar toch ontdekte de schepen al snel dat hij te warm gekleed was. “Het opheffen van de zakken is te vergelijken met een crossfittraining”, glimlacht hij. “Op nauwelijks 2,5 uur zamelden we 7,5 ton afval in."