Negatief zwemadvies bij strand Groede vanwege twee bacteriën in het water

Jong in Zeeland Afgestu­deer­de Ikra gaat graag in debat

Ikra Göncü behaalde een paar weken geleden haar Vwo-diploma op het Lodewijk College in Terneuzen. Na de zomer gaat ze studeren in Rotterdam. Of ze op kamers gaat, weet ze nog niet zeker. ,,Al is het wel een hele reis op en neer vanuit Terneuzen.”