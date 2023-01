Na opa Johan (83), oma Jacqueline (81) en papa Peter (54) stapt nu ook dochter Evi (26) in familiebedrijf Intratuin: “Ze zijn supertrots dat ik de zaak wil verderzetten”

Lovendegem/MaldegemDe opvolging bij tuincentrum Intratuin langs de Grote Baan lijkt verzekerd. Zo is Evi Van Hulle, dochter van zaakvoerder Peter Van Hulle, de nieuwste werkkracht in het familiebedrijf. Ze is daarmee de derde generatie die in het bedrijf stapt.

In 1978 startten Jacqueline Baetslé en haar man Johan Van Hulle een kleine kwekerij in hartje Lievegem. Zoon Peter zou het familiebedrijf later uitbouwen en omdopen, eerst tot tuincentrum Van Hulle en later tot Intratuin. Inmiddels is de zaak uitgegroeid tot een toonaangevend tuincentrum met 3 Belgische vestigingen in Lievegem, Maldegem en Zwevegem. Ook in Nederland en Duitsland telt het respectievelijk 55 en 11 vestigingen.

Droom

In de vestiging in Lievegem loopt er sinds kort nieuw bloed rond dat bovendien van dezelfde bloedlijn afkomstig is. Zo vervoegt Evi van Hulle het marketingteam. Daarmee is de derde generatie die in het bedrijf stapt. “Als puber stond ik hier al vaak achter de kassa als en tijdens mijn studies hielp ik al mee op de marketingafdeling als jobstudent. Mijn grootouders hoopten altijd al dat ik op een dag de stap zou zetten. Ik ben blij dat ik hun droom kan waarmaken”, zegt Evi. Ook vader Peter is gelukkig. “Mijn broer zit niet in het bedrijf en mijn twee andere dochters sloegen een andere weg in. Zij was dus onze laatste hoop om de zaak over te nemen.”

Traditie verderzetten

Nochtans leek dat lange tijd ook niet het geval te zijn bij Evi. “Ik heb eerst een bachelor rechtspraktijk en nadien een master communicatiewetenschappen gevolgd. Mijn eerste werkervaring was dan ook bij een mediabedrijf, maar na een jaar besluit ik nu terug te keren naar het oude nest. Binnen het bedrijf start ik als marketingverantwoordelijke met als doel om in de toekomst in de voetsporen te treden van mijn vader. Ik hoop de traditie voort te zetten en Intratuin verder te laten uitbouwen tot een nog sterker bedrijf.”

