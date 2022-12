Na drie jaar stilte op het strand van Knokke-Heist, mogen strandbars weer muziek spelen: “Maar elke overtreden zal leiden tot het intrekken van de vergunning”

Directie Verbrugge Terminals witheet over ‘verras­sings­be­zoek’ stakende werknemers: ‘Ze intimide­ren werkwilli­ge collega’s’

De spanningen bij Verbrugge Terminals lopen op doordat stakende werknemers van de vestiging Vlissingen donderdag hun collega’s in Terneuzen hebben bezocht. Verbrugge dreigde de politie in te schakelen, maar de stakers konden ongemoeid naar de kantine doorlopen. Directeur Martin Verbrugge is boos: ‘Ze intimideren werkwillige werknemers.’

