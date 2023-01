Museum Aardenburg kostte een miljoen euro, maar is nog steeds niet open: ‘Heel frustrerend’

,,Wanneer we open kunnen? Dat weten we niet.” Steve Martin had normaliter al een jaar lang bezoekers in ‘zijn’ museum ontvangen, maar behoudens een rondleiding in mei vorig jaar, zijn de deuren van Cultuurforum Aardenburg nog immer gesloten. De eeuwenoude artefacten uit de Romeinse tijd overnachten nog altijd in het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. ,,Het is een museum zonder vondsten.”