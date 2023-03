Meeste inwoners Biervliet zijn helemaal niet tegen de komst van jongeren naar Ter Walle, al zijn er wel zorgen

Het dorpshuis was volgepakt om het verhaal van oprichter en directeur Clint van der Heyden en projectmanager Oscar Bergamin van Stichting Talentontwikkeling aan te horen. Dat gebeurde pas nadat er wat commotie in het dorp was ontstaan. Of beter gezegd; het nieuws had zich vooruitgesneld. En vooral dát zat een aantal inwoners niet lekker. Een verspreide flyer over de komst van ‘28 problematische jongeren’ gooide vorige week nog wat extra olie op het vuur.