Mathies Volckaert (RC Gent) na de 4-0-zege tegen Erpe-Mere United: “Klus geklaard, enkel vierde kwartier was wat minder goed”

“Met minder dan drie punten waren we natuurlijk niet tevreden tegen de rode lantaarn. Al vroeg in de wedstrijd glipte Kevin Hebbelinck door de bezoekende verdediger en al na vier minuten stonden we op voorsprong. Nadien dachten we wellicht dat het iets te makkelijk zou gaan. Kansen waren er nog wel, maar de efficiëntie ontbrak.”

Controle

Duidelijk was dat de buit nog niet binnen was voor de Ratjes. Volckaert weet dat zijn ploeg in het vierde kwartier niet thuis gaf. “We begonnen wat slap aan de tweede helft. Niet dat er paniek in de rangen was, maar je voelde wel dat we de controle over de wedstrijd wat kwijt waren. Op vijf minuten tijd tellen we Erpe-Mere dan uit. Op het uur verdubbelde Zaven Yagan onze bonus en dan was het de beurt aan Joran Triest om zijn doelpuntje mee te pikken. Hij is belangrijk voor onze ploeg. Hoewel hij toch enkele wedstrijden miste, topt hij toch de topschutterstand. Ik vond dat we tegen Erpe-Mere ook via onze rechterflank vaak voor dreiging zorgen. Het samenspel tussen mij en Kevin Hebbelinck verliep prima. Finaal werd het 4-0. Klus geklaard, enkel het vierde kwartier was wat minder goed.”