Maldegem investeert 700.000 euro in digitale sprong

denk aan elkaar | met video Helpen als je kan, niet de andere kant uit kijken. Zo voedden haar ouders Mary van Moy Fa uit Axel op

Het kerstpakket dat Mary Liu-Kwee krijgt, heeft direct een nieuwe bestemming. ,,Dat ga ik neerzetten in de little free pantry van onze overburen, de PKN kerk!”, zegt de eigenaresse van Moy Fa in Axel. Ze is de vijfde en laatste PZC-kerstengel die we hier portretteren.

23 december