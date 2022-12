Maldegem geeft kerstmaaltijd aan 134 gezinnen die het moeilijk hebben

De Kerst-In actie wordt ook dit jaar gehouden. “Maar liefst 345 feestmaaltijden worden gemaakt bij de handelaars zelf en verdeeld over 134 gezinnen”, zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). “De deelnemers kunnen hun maaltijd zaterdag afhalen in het Sociaal Huis en in de sociale kruidenier Philemon. MCC Verstraete gaat maaltijden aan huis bezorgen bij mensen die niet in de mogelijkheid zijn om hun maaltijd te komen ophalen. Om dit alles mogelijk te maken krijgen wij de steun van heel wat Maldegemse handelaars en vrijwilligers met een warm hart. Zonder hen was dit mooi initiatief nooit mogelijk.”