Lucht geklaard tussen gemeente Sluis, rechtbank en koppel dat vergunningen wil inzien

Inmiddels is de zaak opgelost, aldus burgemeester Vermue. Vorige week verklaarde ze al het voorval als een incident te zien en geen enkel probleem te hebben met het leveren van de gevraagde informatie. Het probleem was volgens haar ontstaan doordat Sluis de brieven van het echtpaar als één verzoek had gezien, maar de gemeente had ze apart moeten behandelen. ,,We krijgen honderden verzoeken per jaar waarin het wel goed gaat.”