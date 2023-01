Louis De Roo krijgt steun van leerlingen Maricolen in strijd om ‘De Nieuwe Lichting 2023’ te winnen

Met zijn muzikaal project Isaac Roux wil Louis De Roo ‘De Nieuwe Lichting 2023’ van StuBru winnen. “Louis is Maldegemnaar en daarom kwam hij in Maricolen Maldegem zijn nieuwe project voorstellen”, klinkt het op school. “De leerlingen konden genieten van een geslaagd live optreden op de speelplaats. Kort en krachtig, vooral dat laatste. In het muzikaal project Isaac Roux vermengt Louis folkmuziek op een subtiele manier met elektronica. Louis kaapte al verschillende belangrijke muziekprijzen weg, en hij speelde in voorprogramma’s van grote namen in de muziekwereld. We zijn blij en dankbaar dat hij Maricolen Maldegem met een bezoekje vereerde.”