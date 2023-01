Leerlingen Maricolen krijgen gevaren van pesten te zien

Knokke-Heist MIJN DORP. Ex-Miss België Romanie Schotte over wonen in Knok­ke-Heist: “De golven en de ondergaan­de zon... het strand staat synoniem voor vrijheid en geluk”

Toen ze in 2017 Miss België werd, woonde Romanie Schotte (25) nog in Brugge, maar inmiddels is ze al jaren inwoner van Knokke-Heist. Daar leeft ze met haar partner Stefan Talpe (40) en hun drie kindjes. Romanie beviel in november 2022 nog maar van een tweeling. En of ze zich er thuis voelen!

15 januari