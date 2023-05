Larysa uit Oekraïne is blij met haar nieuwe stek in Oostburg: ‘Welkom in mijn nieuwe huis!’

Natuurlijk, ze laat er geen misverstand over bestaan: er gaat niets boven haar eigen huis in de omgeving van Lviv. Daar werkt ze als juf op een kinderopvang, in West-Zeeuws-Vlaanderen is ze actief als schoonmaakster en supermarktmedewerkster. ,,Als de oorlog voorbij is, ga ik terug. Maar voor nu vind ik het hier fijn. Ik woon nu nog in Breskens, maar dinsdag verhuis ik naar huisje nummer 19 in Oostburg, samen met mijn moeder.’’