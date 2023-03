Landelijke partijen kapen de verkiezingen, vindt de Partij voor Zeeland: ‘Wij komen op voor Zeeuwse belangen’

De lijsttrekker van de Partij voor Zeeland (PvZ), die ook gemeenteraadslid is in Sluis, hoopt na de verkiezingen aan een vierde periode in de Staten te beginnen, geholpen door enkele boegbeelden van agrarisch Zeeland, zoals Bertie Steur en Gert-Jan Minderhoud. Doordat zij niet zijn overgestapt naar BBB, kan de PvZ bogen op politieke ervaring die de nieuwe partij van Caroline van der Plas ontbeert, betoogt Babijn. ,,De BBB is ontstaan uit onvrede over het landelijke beleid. Zij doen nu mee aan de provinciale verkiezingen. In Zeeland behartigen wij al jaren de belangen van boeren en het platteland en dat blijven we doen. Wij hebben een behoorlijke dossierkennis, BBB zal zich hier toch eerst moeten inwerken.”