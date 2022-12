Kunst in wandelgangen AZ Alma zorgt voor kleur en verstrooiing

“Het was eigenlijk fijn geweest om onze muren in een verfrissend kleurtje te steken”, zegt verpleegkundige Vicky Duerloo. “Maar in een gestructureerde ziekenhuisomgeving is dat geen optie. Zo groeide het idee om rond laagdrempelige beeldende kunst te werken. En zo kwamen we gauw bij Roos Lauwaert van de Kunstacademie terecht, die de werkopdracht lanceerde onder de leerlingen. De resultaten zijn verbluffend. De kleine werkjes op de kamers komen uit de hand van kinderen van zes of zeven jaar. De grotere werken in de gang zijn het creatieve resultaat van kinderen van acht en negen. Bedoeling is om de werken om de paar maanden te wisselen, en er zo eigenlijk een wisseltentoonstelling van te maken. Zo blijft het verrassend.”