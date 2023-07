Kroketten van Michael en moeder Petra uit Breskens zie je steeds vaker: ‘Die van ons zitten vol garnalen’

Middag vol déjà vu’s voor Beach Soccer Zeeland in finaleweek­end van de eredivisie

Het is Beach Soccer Zeeland weer niet gelukt de dubbel te pakken in de eredivisie. Net als vorig jaar slaagde het vrouwenteam er wel in de finale van de hoogste Nederlandse competitie te winnen, maar grepen de mannen mis. En net als vorig jaar gebeurde dat tegen BS Altena. ,,Normaal gaat het gelijk op, vandaag even niet.’’