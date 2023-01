Kraan valt op woning in Eeklo en vernielt gevel: “Er zaten nog maar net nieuwe ramen en deuren in”

EEKLOEen vallende kraan heeft maandag de gevel van een woning in Eeklo volledig vernield tijdens renovatiewerken. Voor eigenaar Frans Cattoir (78) is het een koude douche, maar gelukkig kan hij het nog relativeren. “Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt”, vertelt hij. “Normaal ging ik er in het najaar intrekken, maar dat is nu niet meer mogelijk.”

Maandag 16 januari, 9 uur ‘s ochtends. Enkele buurtbewoners van de Brugsesteenweg in Eeklo worden opgeschrikt door een enorm knal. Op hetzelfde moment gaan plots alle lichten uit. Een handvol bewoners snelt hun woning uit. Aanleiding van al die opschudding? Een kraan van een meter of tien hoog die dwars door de gevel van een rijhuis ligt.

Dakwerken

De kraan stond opgesteld op een vrachtwagen, maar raakte om een nog onduidelijke reden uit balans. De truck ging tegen de vlakte, de kraan volgde. Een dakwerker was nog maar net begonnen met de renovatie van het dak van de woning. Die stond gelukkig al een tijdje leeg: niemand raakte gewond, maar voor de eigenaar is het wel een koude douche.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Maandag viel een kraan op een huis in Eeklo, waardoor de gevel vernield raakte. © Joeri Seymortier

“Mijn zoon belde me deze ochtend met het nieuws. Hij woont twee huizen verder, ik verblijf momenteel nog in Gent”, vertelt Frans Cattoir (78). Hij snelde deze ochtend met de trein naar zijn woning om de schade te bekijken. “Mijn broer heeft altijd in dat huis gewoond, maar hij liet vorig jaar jammer genoeg het leven. Bedoeling is nu om het huis te renoveren zodat ik er kan intrekken en dichter bij mijn zoon kan wonen.”

Quote “De gevel moest voor de duidelijk­heid niet worden afgebroken. Er zaten nog maar net nieuwe ramen en deuren in Frans Cattoir (78), Eigenaar van de woning

Normaal zou Frans na de zomer al verhuizen, maar dat zit er door het ongeval niet meer in. “De gevel moest voor de duidelijkheid niet worden afgebroken. Er zaten nog maar net nieuwe ramen en deuren in. Wel willen we de woning goed isoleren en het dak vernieuwen. De renovatie van het oude dak ging normaal vandaag van start gaan.”

(Lees verder onder de video)

Brute pech dus, maar de zeventiger kan het al bij al goed relativeren. “Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt. Ook de schade bij de buren valt goed mee”, vertelt hij. “Normaal ging ik er in het najaar intrekken, maar dat is nu niet meer mogelijk.” Cattoir benadrukt ook dat de hulpdiensten snel werk leverden. “Het toeval wil dat er net brandweermensen passeerden”, besluit hij. “Nog geen vijf minuten later was er een ploeg ter plaatse. Ook de burgemeester kwam een kijkje nemen nadat hij had gehoord van het voorval. Zeer attent.”

De vrachtwagen werd nog voor de middag getakeld, de chauffeur legde een negatieve ademtest af. Door het ongeval werd één rijstrook tijdelijk afgesloten. De omwonenden zaten even zonder stroom, fluvius kwam ter plaatse om de bovengrondse elektriciteitskabels te herstellen die werden geraakt door de kraan.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.