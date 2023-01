Koor Canticorum eert Will Tura met bijzonder concert: “Extra datum wegens groot succes”

Het concert moest eigenlijk al in 2020 gehouden worden, naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van Tura. Maar door corona kon dat toen niet. De concerten staan nu gepland op zondag 5 maart om 15.30 en om 20 uur. Het concert van ’s middags is uitverkocht, en voor zondagavond zijn er nog enkele kaarten. Daarom werd beslist om op dinsdag 7 maart om 20 uur een extra concert te geven. Alles in Den Hoogen Pad in Adegem. “Er wordt ondertussen ook nog gezocht naar foto’s van Meetjeslanders met Will Tura. Wie zo’n foto heeft kan die aan ons bezorgen, en daar bouwen we dan een leuke tentoonstelling mee op”, zegt Jan Wauters.