Knipselmap van eerste vrouwelijke schepen van de stad Brugge ligt vanaf nu in Stadsarchief

“Als we bladeren door deze knipselmappen, is het fascinerend om te zien hoe alles sindsdien geëvolueerd en veranderd is”, reageert Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In 1983 zette ik mijn eerste stappen in de gemeenteraad en met een blik op deze knipsels komen de herinneringen weer spontaan naar boven. Iedereen in het Stadsarchief zal deze mappen kunnen inkijken.” Marie-Louise Maes-Vanrobaeys, gestorven in 2017, was de eerste vrouwelijke schepen van Brugge. In 1965 werd ze gemeenteraadslid in Sint-Kruis voor de CVP, die toen in de oppositie verzeilde. In 1971 werd zij, na de fusie, gemeenteraadslid van Brugge en ook de eerste vrouwelijke schepen van Brugge, wat ze bleef tot in 1977. Ze richtte in 1973 de stedelijke dienst voor onthaalmoeders op en in 1975 de dagopvang voor mentaal gehandicapte volwassenen. Van 1977 tot 1988 was ze gemeenteraadslid voor de oppositie.