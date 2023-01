‘Kleine’ Delhaize houdt zaterdag totale uitverkoop wegens faillissement: “Alles aan halve prijs”

EekloDe AD Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo houdt nu zaterdag 28 januari een totale uitverkoop. De winkel in het centrum van Eeklo ging twee weekends geleden geruisloos dicht, maar gaat nu dus nog voor een laatste keer open.

Dat de supermarkt later dit jaar zou sluiten was al van vorig jaar bekend, maar dat het allemaal zo snel ging gaan had niemand verwacht. Klanten en personeel bleven tot het bittere einde in het ongewisse. Zondag 15 januari bleek uiteindelijk de laatste openingsdag te zijn tot verbazing van de klanten die de dinsdag daarop voor een gesloten deur stonden.

Zaterdag 28 januari gaan de deuren voor een laatste keer open. Zo organiseert online veilinghuis Vavato in opdracht van AD een totale uitverkoop. Alles moet weg, van snoep tot sterke drank. “Om dat te bewerkstelligen wordt alles aan de helft van de originele prijs verkocht", zegt marketingmanager bij Vavato Nina Thielemans. “Betalen kan enkel via bancontact. Het gebruik van maaltijdcheques of de DELHAIZE plus kaart is niet meer mogelijk.”

Volgens Thielemans heeft de sluiting verschillende redenen. “Ten eerste liep de handelshuurovereenkomst voor het gebouw af waardoor het warenhuis nog voor de zomer van 2023 zou dichtgaan", zegt ze. “Het gebouw was ook erg oud waardoor er heel wat oplapwerken nodig waren. Maar de tegenvallende cijfers in de eindejaarperiode gaven uiteindelijk de doorslag om de deuren vroeger dan voorzien te sluiten. Acht medewerkers verliezen daardoor hun werk. Het is onzeker of ze in andere filialen terecht kunnen.”

De zaakvoerder van de winkel was onbereikbaar voor verdere commentaar.

De verkoop gaat door van 10 tot 16 uur in AD Delahize, Stationstraat 19, 9900 Eeklo.

